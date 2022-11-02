Sırbistan hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü

Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kosova sınırındaki Raşka şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in, ülkedeki askeri kışlaların yakınlarında tespit edilen hava araçlarının "vurulmasına" yönelik talimatı olduğunu hatırlattı.

Bakanlık, Kopaonik dağından Raşka'ya doğru hareket ettiği belirtilen hava aracında elektronik veri hareketliliği saptandığını ekledi.

Bu arada, dün de Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdare ve Raşka civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirilmişti.

Sırbistan Savunma Bakanı Miloš Vučević de, Vučić'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi. (AA)