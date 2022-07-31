Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası Kosova'da siren sesleri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı. Vucic'in bu sözlerinden saatler sonra Kosova'nın kuzeyinde siren ve silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Vucic bugün yaptığı konuşmada Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret ederek, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti. Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız" şeklinde konuştu.

"Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını" vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

Sputnik'in aktardığna göre Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi. Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığını kaydeden Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil" dedi.

Kosova'da hareketlilik

Öte yandan, Vucic'in açıklamasından saatler sonra Kosova'da hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel yayın organları ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kosova'nın kuzeydeki Sırp nüfuslu bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin ve silah seslerinin duyulduğu görüldü.

Bazı noktalarda ise yollara barikat kurulduğu bildirildi.

Ukraynalı milletvekili: Ukrayna, sahadaki birliklerimizle hareket etmeye hazır

Ayrıca, Kosova'nın Sırbistan sınırındaki gelişmelere ilişkin Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko'nun yaptığı bir paylaşımda, "Sırbistan Kosova'yı işgal ederse, Kosovalıları savunmalıyız. Ukrayna, sahadaki birliklerimizle hareket etmeye hazır. Sırbistan saldırgan bir savaş başlatmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Plaka gerginliği

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre Kosova’da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükseldi. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı öne sürüldü.

Sırplar ayrıca, geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla çok sayıda yolu trafiğe kapattı. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Bırnyak sınır kapılarının yollardaki ablukalar nedeniyle kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan alternatif sınır kapılarını kullanmaları çağrısı yapıldı.

Kosova ve Sırbistan arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresinin 15 Eylül'de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmişti. Kararın ardından Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede tansiyon yükselmişti. Hükümetin söz konusu kararı uygulamak için Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapılarına silahlı özel polis birimleri göndermesini protesto eden Sırplar gösteri düzenlemiş, sınır kapılarına giden yolları kamyonlarla kapatmıştı.

Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariya Zaharova Kosova'nın Sırplar için geçici belgeler talep etme planını "Sırpların Kosova'dan sürülmesine doğru bir adım" diye niteledi. Zaharova "Rusya Priştine ve onun arkasındaki ABD ve AB'ye provokasyonlara son verme ve Kosova'daki Sırpların haklarına saygı gösterme çağrısı yapıyor" açıklamasını yaptı.