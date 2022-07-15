Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Putin'in şartları kabul edilmezse cehenneme gideceğiz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batılı devletlere uzlaşma çağrısında bulunacağını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna harekatına ilişkin öngörülerini aktaran Vucic, "Bizi neyin beklediğini biliyorum. Bence Putin; Siversk, Bahmut, Slovyansk ve Kramatorsk'ta işini bitirir bitirmez bir müzakere önerisi yapacak. Bu öneri kabul edilmezse tam olarak cehenneme gideceğiz" dedi.

Ukrayna'da yerel ya da bölgesel bir savaş yaşanmadığını kaydeden Vucic, "Tüm Batı dünyası Ukraynalılar üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor. Bu küresel bir çatışma" ifadelerini kullandı.

Vucic'in söz ettiği Siversk, Bahmut, Slovyansk ve Kramatorsk, Ukrayna'nın Donetsk'te kontrol altında tuttuğu son yerleşim birimleri.