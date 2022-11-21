Sırbistan Cumhurbaşkanı: Kosova'yla görüşmeler verimsiz oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, bugün yaptığı açıklamada Kosovalı yetkililerle yürütülen Brüksel görüşmelerinden verim alamadıklarını söyledi.

Bugün AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Kosova'daki gerginlik nedeniyle Vučić, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajčák'ın katıldığı bir zirve düzenledi.

Zirveye dair yorum yapan Vučić, "Anlayamadığım nedenlerden dolayı kesinlikle herhangi bir anlaşmaya varamadık. Sırp tarafı tamamen yapıcıydı ve değiştirilen metinleri on kez kabul ettik, ancak Arnavut tarafı hiçbir şeyi kabul etmek istemedi. Her zaman bir şeyler eklediler. Bu yüzden söyleyebileceğim tek şey, aklımı toplamak istediğim. [Toplantıdaki] tüm kağıtları sakladım ve vatandaşlara hitap edeceğim" dedi.

Dün erken saatlerde Vučić, Kosova makamlarının Sırp plakalı araç kullanan vatandaşları cezalandırma kararlarından geri adım atmalarını beklemediğini söylemiş ve tartışmalı politikanın 21 Kasım'dan sonra bölgeyi başka tırmanışa sürükleyebileceğini kaydetmişti.

Kosova makamları, sınırdaki tartışmalı Kosovska Mitroviça bölgesinin Sırp kodu KM yerine AB kodu RKS (Kosova Cumhuriyeti) harf kodunu kullanmalarını talep ederek yerel Sırpların araba plakalarını yeniden kaydettirmelerini şart koşuyor. Kayıt yenileme için son tarih 31 Ekim olarak duyurulmuştu.