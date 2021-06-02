Sırbistan 4 Haziran'da Sputnik V'nin seri üretimine başlıyor

Belgrad Viroloji Enstitüsü "Torlak", 4 Haziran Cuma günü Sırp topraklarında Rusya menşeli Sputnik V aşısını seri olarak üretmeye başlayacak.

Sırbistan Yenilik ve Teknolojik Kalkınma Bakanı Nenad Popović'in basın servisi TASS'a verdiği demeçte, "Sputnik V aşısının üretimi 4 Haziran Cuma günü Torlak Enstitüsü'nde başlıyor" dedi.

Bakan Twitter'da, aşının üretiminin başlayacağı bir "gala törenine" Sırbistan ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılacağını yazdı.

19 Mayıs'ta Rusya'nın Gamaleya Ulusal Araştırma Enstitüsü, Belgrad'daki Torlak Enstitüsü'nde üretilen Sputnik V deneme aşısının kalitesini doğruladı. Ayrıca, Sırp enstitüsünde Rus aşısının üretimini onayladı.

3 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, Sırbistan'daki Sputnik V üretimi üzerine bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerden sonra Vučić, Sırbistan'ın Rusya'dan uzmanların yardımıyla aşıyı bağımsız olarak üretecek tesisler kuracağını söyledi.

Şimdiye kadar Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca ve Sputnik V aşıları Sırbistan'da halka açık durumda. Öte yandan Sırbistan'ın Rusya Büyükelçisi Miroslav Lazanski, aşı randevusu alan insanların yüzde 85'inin Sputnik V talep ettiğini öne sürdü.