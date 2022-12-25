Şinzo Abe'nin suikastçısı psikiyatrik değerlendirmeye gönderiliyor

Japonya'da savcılık Temmuz ayında eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi öldürmekle suçlanan kişinin psikiyatrik bir değerlendirmeden geçmesini istedi. Şahıs değerlendimenin sonucuna göre suçlamalarla karşılaşacak.

Nara Bölge Savcılığı daha önce 42 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin tutukluluğunu, mahkemeye dayanmaya zihinsel olarak uygun olup olmadığını incelemek için uzatmıştı.

Akli muayenesi nedeniyle Tetsuya Yamagami'nin tutukluluk süresi 10 Ocak'ta sona erecek. Yamagami, 8 Temmuz'da batıdaki Nara kentinde bir seçim mitingi sırasında Abe'yi vurduktan sonra cinayetten tutuklandı.

Yamagami verdiği ifadesinde, Abe'yi, müritlerinden para toplama yöntemleriyle tanınan bir tarikat olan Birleşme Kilisesi'yle olan ilişkisi nedeniyle öldürdüğünü söylemişti. Yamagami söz konusu tarikata, annesinin büyük mali bağışları nedeniyle ailesinin dağıldığını kaydetmişti.

Yamagami'nin amcası ve kilisenin üst düzey yetkilisine göre annesi, resmi olarak Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu olarak bilinen tarikata yaklaşık 100 milyon yen (753 bin dolar) bağışta bulundu. Yamagami, müfettişlere, tekrarlanan bağışlarının ailesini mali yıkıma uğrattığını söyledi. Yamagami söz konusu olay dolayısıyla tarikata karşı kin beslediğini ifade etmişti.

Siyasilerin tarikat bağları cinayetle gündeme gelmişti

Yamagami'nin cinayet için tarikatın siyasetle bağlarını gerekçe olarak göstermesi, bazı Japon milletvekilleri ile kilise arasındaki bağları ortaya çıkardı. Cinayet, iktidardaki Liberal Demokrat Parti de dahil olmak üzere siyasi partileri 1950'lerde Güney Kore'de kurulan dini grupla bağlantılarını araştırmaya sevk etti.

Hükümet ayrıca, tarikatın üyelerinden ve ailelerinden büyük, mali açıdan yıkıcı bağışlar istemeye sistematik olarak dahil olup olmadığını değerlendirmek için kilisenin faaliyetlerini de araştırıyor.