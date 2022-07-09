Şinzo Abe'nin otopsi raporu açıklandı

Japonya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Şinzo Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için katıldığı etkinlikte vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.