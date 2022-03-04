Sinop'ta uçurumda bir kadın cesedi bulundu

Sinop’ta saat 17.00 sıralarında Sinop Adabaşı’na bağlı Sis Düdüğü mevkisinde fotoğraf çektirmeye giden 3 genç, kayalıkların üzerinde mavi bir çanta buldu. Çantayı fark eden gençler, durumdan şüphelenerek kayalıkları incelediklerinde yaklaşık 250 metre yükseklikte bir kadının hareketsiz yattığını gördü.

Kadının cesedi alınamadı

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte 112 sağlık ekipleri, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yukarıdan uçuruma inemeyen ekipler, durumu sahil güvenliğe bildirmesi üzerine sahil güvenlik gemisi botla yanaşmayı denedi. Karadan ve denizden cesedin bulunduğu yere ulaşamayan ekipler, helikopter desteği istedi.

Habere göre Z.Ç. isimli kadının cesedi yarın helikopter ile bulunduğu bölgeden alınarak adli tıpa götürülecek.