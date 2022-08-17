Sinop Belediye Başkanı: TOKİ'nin Meydan Projesi olmadı, yeniden yapacağız

Sinop’ta TOKİ tarafından yapılan Meydan Projesi’nde çalışmalar hâlâ sürüyor. Yaz sezonuna sarkan çalışmalardan hem kente gelen turistler ve Sinoplular şikayetçi.

Ancak proje bitince de çalışmalar bitmeyecek görünüyor. Projenin "düzgün ve estetik olmadığını" söyleyen Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan müteahhit projeyi bitirip teslim ettikten sonra yeni bir proje başlayacağının sinyalini vererek "Ben, şimdi hazırlatıyorum" dedi.

ANKA'nın haberine göre proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Bu Meydan Projesi olmadı. Çok beton oldu, hiç yeşil olmadı. Ben, şimdi hazırlatıyorum. Yakın zamanda Sinop’un billboardlarında göreceksiniz. Sinoplu’ya bir söz veriyorum. Billboardlarda, TOKİ’nin yapmasına rağmen, verdiği rahatsızlıklardan dolayı özür dilediğimizi belirteceğiz. Bu proje içerisinde kentimizin dokusuna yakışmayan bütün unsurları, müteahhit bütün işleri bitirip burayı bize teslim ettikten sonra yeniden yapacağız. Sinoplular çok bunaldı. Tozdan, topraktan, trafikten çok bunaldılar. Düzgün de olmadı, kaliteli olmadı, estetik olmadı. Ben de Sinoplu’yla aynı fikirdeyim” dedi.

'Sinop'ta turizme hiç bu kadar balta vurulmamıştı'

Ajansa konuşan Sinoplu vatandaş Sinan Ergen ise şunları söyledi:

“Meydan Projesi’nden kesinlikle memnun değilim. Bir esnaf olarak kesinlikle memnun değilim. Çünkü Meydan Projesi’nde kaldırımların çok kötü oluşu, artı yolların eski taşlarla yapılışı ve hiçbir şekilde önlem alınmayarak özellikle Atatürk Caddesi’nde ve Aşıklar Caddesi’nde kişilerin rahat yiyebileceği, içebileceği bir yer olmadığını, insanların toz yediğini, bunu hep birlikte gözlemlemekteyiz. Bu projenin neden bu kadar geciktiğini anlamış değilim. Özellikle yazın yerli ve yabancıların Sinop’a gelmiş olduğu bir noktada, özellikle haziran, temmuz, ağustos ayında 400 bin aracın girdiği bir Sinop’ta turizme gerçekten bu kadar balta vurulmamıştı. Biz, esnaf olarak çok ciddi şekilde hem tozdan hem maddi olarak çok zararlar gördük. Bu konularda da yetkililerden şunu istiyorum. Bu projelerin özellikle yaz sezonunda değil kışın ortasında, insanların az olduğu noktada yapılması daha makbul olacaktır. Kaldırımlar bile dört aydır yeni yeni bitiyor. Facialar ortada. Yetkililerden şunu istiyorum. Bir an önce biz bu Meydan Projesi’nin bitmesini istiyoruz. Ben, ekmek arası toz değil, gerçekten köfte yemek istiyorum.”

'Sinoplu olmasam gelmem ben buraya'

Vatandaş Ali Karakan da “Ben, kendi adıma konuşursam yapılan işlerden hiç memnun değilim. Hiç iyi şeyler yapmadılar. Betonun içinde bıraktılar bizi. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Sinoplu olmasam gelmeyeceğim diyeceğim ama Sinoplulara biraz hakaret gibi mi olur bilmiyorum. Sinoplu olmasam gelmem ben buraya. Yapılan işlerden hiç memnun değilim. Hiçbir tanesi güzel değil” dedi.