Sinop açıklarındaki yük gemisinde yangın çıktı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop'un Bozburun mevkii açıklarındaki bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen üçü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edilirken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yangının Sinop'un 3-4 mil açıklarındaki "Meta" isimli Malta bandıralı gemide çıktığını söyledi. Gemide 17 personel olduğunu belirten Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.