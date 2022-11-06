Singapur'da Türk baharatlarında kanserojen madde tespiti: İade kararı verildi

Singapur'un Türkiye'den ithal edilen Arifoğlu ürünü üç baharatın kanserojen maddeleri içerdiği gerekçesiyle iade edileceği belirtildi.

Singapur merkezli Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu ürünlerde endüstriyel boya tespit edildi. Haberde üç ürünün adı şöyle sıralandı: Arifoğlu Sumak - 250 gram, Arifoğlu Tatlı Biber - 70 gram, Arifoğlu Tavuk Baharatı -180 gram

Singapur Gıda Dairesi'nin (SFA), yapılan incelemelerin ardından, ürünleri ithal eden Pronto Gıda Hizmetleri şirketine ürünleri iade etme talimatı verdiği ifade edildi.

SFA tarafından yapılan açıklamada, ürünü satın alın tüketicilere ürünü kullanmayı durdurma çağrısı yapıldı.