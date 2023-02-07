Sinema sektörüne çağrı: Jeneratör ve karavanlar deprem bölgesine gönderilsin

Sinema Televizyon Sendikası, film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi ve karavanların dizi ve sinema projelerinde kullanılması yerine, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
Depremin yaralarının dijital platformların, televizyon kanallarının ve yapımcıların katkısıyla daha hızlı aşılabileceğini vurgulayan çağrıda ayrıca, "araç-gereçlerle ilgili dayanışma içinde olmak isteyen kurum/şirket ve kişiler, sendikamız aracılığı ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine ulaşabilirler" ifadeleri kullanıldı.
Dayanışma Çağrısı.@netflixturkiye@disneyplustr@blutv@exxen@gain— Sinema TV Sendikası (@sinematvsen) February 6, 2023
ve@trt1@foxturkiye@startv@showtv@kanald@atvturkiye@tv8 pic.twitter.com/d40Xarkv5I