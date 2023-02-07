Sinema sektörüne çağrı: Jeneratör ve karavanlar deprem bölgesine gönderilsin

Sinema Televizyon Sendikası, dizi ve sinema projelerinde kullanılan ekipmanların arama kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi için dayanışma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Sinema Televizyon Sendikası, film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi ve karavanların dizi ve sinema projelerinde kullanılması yerine, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Depremin yaralarının dijital platformların, televizyon kanallarının ve yapımcıların katkısıyla daha hızlı aşılabileceğini vurgulayan çağrıda ayrıca, "araç-gereçlerle ilgili dayanışma içinde olmak isteyen kurum/şirket ve kişiler, sendikamız aracılığı ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine ulaşabilirler" ifadeleri kullanıldı. 