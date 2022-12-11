Sinema sanatçısı Hayal Sirer yaşamını yitirdi

Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Sirer, dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı. (AA)

