Sınav bitti, kabus başladı: Çocuklara imam hatip kuşatması

2021 LGS'ye 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi. Adaylardan 177 bin 500'ü, 5 farklı puan türünde öğrenci alan 2 bin 91 liseye yerleşecek. 860 bin 992 öğrenci ise tabelasında adı ‘Anadolu Lisesi' görünen ama gerçekte sınav sonucu ile değil ev adresine göre kayıt alan okullara yerleştirilecek. Öğrenciler, 16 Temmuz'a kadar 10 okul tercih edecek. Ama tercih yapacak okul bulamıyor.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Türkiye'de bir çok ilçede sınav sonucuyla öğrenci alan 5 okul türünden sadece Anadolu İHL var. Anadolu ve fen lisesi olmayan ilçelerin, özellikle çocuklarını özel okula gönderme ihtimali düşük dar gelirli nüfusun yaşadığı yerler olması dikkat çekiyor. Sınav puanıyla 320 fen lisesine 37 bin 100 öğrenci, 614 İHL'ye ise 36 bin 982 öğrenci alınacak. Sınavla girilen fen lisesi ile imam hatip lisesi kontenjan farkı 118 öğrenciye indi.

Sınavla öğrenci alan 92 sosyal bilimler lisesine 10 bin 142 öğrenci, 423 Anadolu lisesine de 59 bin 216 öğrenci alınacak. Meslek liselerinin bir memleket meselesi olduğu söylense de, 472 Anadolu teknik lisesine 23 bin 20 öğrenci, 185 Anadolu meslek lisesine de 10 bin 980 öğrenci kontenjanı ayrıldı. İHL'ler için ayrılan kontenjan, meslek liseleri ve teknik liselerin kontenjanını 3'e katladı. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.

İzmir'de İHL sayısı fen liselerinin 7 katı

* İzmir'de 149 Anadolu, 7 fen, 99 meslek, 49 İHL var. İHL'ler, fen lisesinden 7 kat fazla. l Urla'da sınavla girilen 90 öğrenci kontenjanlı 1 sosyal bilimler lisesi dışında okul türü yok.

*Menemen'de fen lisesi kontenjanı 90, İHL kontenjanı 120. Anadolu lisesi ise yok.

*Ödemiş'te 120 öğrenci kontenjanlı fen, 30 öğrenci kontenjanlı İHL var. Anadolu lisesi yine yok.

*Çeşme ve Selçuk'ta sınavla girilebilecek 2 teknik lise ve 60 öğrenci kontenjanı dışında okul yok.

3 büyük şehirde öğrencilerin kabusu

*1635 İHL'nin 342'si Ankara, İstanbul ve İzmir'de ve bu kentlerdeki 36 fen lisesinin 9.5 katı.

*İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 20 ilçede 1 tane bile fen ve sosyal bilimler lisesi yok.

*3 büyük şehirdeki 10 ilçede ise Anadolu, fen ve sosyal bilimler lisesi bulunmuyor.

*Tüm liselerin tabelasında Anadolu lisesi yazsa da sınav puanı değil adrese dayalı kayıt alınıyor.

*Ankara'daki 434 liseden 172'si sınavla öğrenci alırken, 262 liseye sınavsız girilecek.

*Güdül, Kalecik, Nallıhan'da İHL yokken 3 ilçedeki 3 fen lisesine 300 öğrenci alınacak.

İstanbul'da 14 ilçede sınavla alan okul yok

*İstanbul'da sınavla öğrenci alan 15 fen lisesinin 14.6 katı, yani 219 İHL var. Kentteki 853 liseden sınavla girilebilen sadece 3 sosyal bilimler lisesi var.

*Esenyurt'ta İHL için 270, Anadolu lisesine 170 kontenjan verildi. Ataşehir, Avcılar, Beykoz, Kağıthane gibi 13 ilçede fen ve sosyal bilimler lisesi yokken birer tane Anadolu lisesi var.

*İstanbul'da 13 ilçedeki Anadolu lisesine 2 bin 176 kontenjan ayrılırken, aynı ilçelerdeki 33 Anadolu imam hatip lisesine 2 bin 64 öğrenci kontenjanı ayrıldı.

*Fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi sayısı ‘sıfır' olan tek ilçe Esenler'de, sınavla öğrenci alan toplam 180 öğrenci kontenjanlı 2 İHL, 30 öğrenci kontenjanlı bir Anadolu teknik ve yine 30 öğrenci kontenjanlı bir meslek lisesi var.