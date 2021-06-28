Sinan Güler ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan Taylan Antalyalı'ya destek

Gökkuşağı renklerinden oluşan "Powered by pride" yazılı tişörtüyle fotoğraf paylaşınca homofobik tepkilerin hedefi haline gelen Galatasaraylı milli futbolcu Taylan Antalyalı'ya spor dünyasından destekler devam ediyor.

Milli basketbolcu Sinan Güler ve Galatasaray eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu Antalyalı'ya destek mesajları paylaştı.

Milli basketbolcu Sinan Güler Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taylan Antalyalı'nın giydiği t-shirtü ve tepkileri görünce, sporun içersinden nefret ve ayrımcılığı ne kadar uzaklaştırmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum" dedi.

Galatasaray'da başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın en yakın rakibi olan Eşref Hamamcıoğlu da Taylan Antalyalı'yla ilgili mesajında, "Her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ayırımcılığına ve özellikle bu yollarla yapılan ötekileştirmelere karşıyım. 21. Yüzyılda hiç kimsenin yaşam biçimi ve/veya ifade özgürlüğü toplumsal baskılarla kısıtlanamaz. Galatasaray’ın ve Milli Takımın gururu #TaylanAntalyalı yalnız değildir" ifadelerini kullandı.