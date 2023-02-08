Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Özyağcı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Özyağcı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ifade veriyor.
Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.