Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim.Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim" diyen Ümit Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisine "Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" dediğini aktardı.

'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler.

Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar'"