Sinan Ateş'i öldürenlerin merkezini açıkladı 

İYİP İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Ahmet Çelik, Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

“Sinan Ateş’e pusu kurduran, çetelere katledilmesi için talimat veren irade ve merkez yeni ortaya çıkmış değildir” diyen Çelik, paylaşımında “Bu bozuk sicili kabarık merkez, Yeniçağ Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi olarak bana sayısız saldırı düzenleyip katletmek isteyen, yazarlarımız; İsrafil Kumbasar, Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Murat İde ve Orhan Uğuroğlu’nu hedef alan saldırıları organize edip gazetemiz önünde miting yapan, gazetemize baskınlar düzenleyen merkezdir” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ gazetesini saldırılarıyla susturamadıklarını belirten Çelik, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

“Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek yayın hayatına devam ediyoruz. Şer odağı haline gelen bu merkez artık gönüllerde tasfiye oldu. Nefret edilen iğrenç eylemleriyle fiili olarak da tasfiye olup yakın zamanda tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır”

Çelik’in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından destek geldi.