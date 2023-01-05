'Sinan Ateş'i öldüren tetikçiler yola polislerle çıktı, araca çakar takıldı!'

Gazeteci Erk Acarer, Sinan Ateş cinayetinde yer alan bir tetikçinin ifadesine göre tetikçiler yola polislerle çıktı, araca ise çakar takıldı.

Haber Merkezi

Erk Acarer, Sinan Ateş cinayetinde yer alan bir tetikçinin ifadesini paylaştı.

Acarer "Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I.’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor. Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!" dedi.

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