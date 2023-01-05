'Sinan Ateş'i öldüren tetikçiler yola polislerle çıktı, araca çakar takıldı!'

Erk Acarer, Sinan Ateş cinayetinde yer alan bir tetikçinin ifadesini paylaştı.

Acarer "Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I.’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor. Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!" dedi.