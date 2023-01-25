Sinan Ateş soruşturmasında 3 kritik gözaltı: MHP'li Yalçın'ın özel kalem müdürü de aralarında

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturma kapsamında bugün 3 kritik isim gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş yeniden gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Demirbaş'ın yanısıra biri avukat 2 kişi daha gözaltına alındı.

Demirbaş, ilk kez gözaltına alındığında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un olduğu evde bulunuyordu.

Gözaltına alınan bir diğer isimse MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Özel Kalem Müdürü Emre Y. oldu.

Eğitim-Sen ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete üyelerinin avukatlığını yapan Serdar Öktem de gözaltında.

Şüphelilerin ifade ve işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmıştı.