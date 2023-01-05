Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan 'Dodo' lakaplı Doğukan Çep gözaltına alındı.
İstanbul Beykoz'da bir otelde yakalanarak gözaltına alınan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
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Sinan Ateş soruşturması: Doğukan Çep yakalandı
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Doğukan Çep gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan 'Dodo' lakaplı Doğukan Çep gözaltına alındı.
İstanbul Beykoz'da bir otelde yakalanarak gözaltına alınan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.