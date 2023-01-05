Sinan Ateş soruşturması: Doğukan Çep yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Doğukan Çep gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan 'Dodo' lakaplı Doğukan Çep gözaltına alındı.

İstanbul Beykoz'da bir otelde yakalanarak gözaltına alınan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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