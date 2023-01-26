Sinan Ateş soruları: 'MHP'li vekilin bağlantısı nedir?'

Gazeteci Timur Soykan BirGün'deki köşesinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorular sordu. "Sinan Ateş cinayetinde ilk günden beri isimleri geçen 3 zanlı, 26 gün sonra gözaltına alındı. Bu üç isim, AKP ve MHP iktidarınca 4 hafta boyunca korundu, yargıya teslim edilmedi" diyen Soykan, "Tolgahan Demirbaş, Avukat Serdar Öktem ve Emre Yüksel’in gözaltına alınmasından sonra cinayetin ipuçları MHP’yi sarıyor" ifadesini kullandı.

Soykan'ın soruları şöyle:

"Soru 1: Gözaltına alınan Emre Yüksel, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Yani Sinan Ateş ile arasında büyük gerilim olan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yardımcısı. Emre Yüksel'in cinayetle bağlantısı nedir? Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bu bağlantıdan haberi var mıydı?

Soru 2: Gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş, cinayetten birkaç gün sonra MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Tolgahan Demirbaş’ın İstanbul’dan gelen tetikçileri, Ankara dışına çıkardığı iddia ediliyor. Yani doğrudan cinayetle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Tolgahan Demirbaş’ın katillerle kamera görüntüleri tespit edildi mi? Bu konuda savcılığın elindeki deliller neler?

'MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un bu cinayetle bağlantısı nedir?'

Soru 3: MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Tolgahan Demirbaş’ı polislere vermek istememişti. Polislere “Siz gidin sahibiniz gelsin” diyerek hakaret ettiği öne sürülüyor. İddiaya göre; Olcay Kılavuz, savcılıkta ifade bile vermeden Tolgahan Demirbaş’ın serbest bırakılmasını sağladı. Bu doğruysa çok büyük skandaldır. Bu karara imza atanlar kimlerdir? Tolgahan Demirbaş’ın bırakılması için kimler devreye girdi? MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un bu cinayetle bağlantısı nedir? Daha sonra tekrar gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş’ın adli kontrolle serbest bırakılmasında kimler etkili oldu?

'Doğukan Çep 4 yıl boyunca neden yakalanmadı?'

Soru 4: Gözaltına alınan Avukat Serdar Öktem, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. MHP milletvekili adayı. Hem tetikçileri ayarlayan Doğukan Çep’in hem de çeteye para gönderdiği tespit edilen MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk’ün avukatıydı. Onun da cinayetten birkaç gün sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddia ediliyor. Serdar Öktem’i 26 gün boyunca kimler korudu? Nasıl ve kimler tarafından serbest bıraktırıldı? Doğukan Çep ve tetikçilerle bağlantıyı Serdar Öktem mi kurdu?

Soru 5: Doğukan Çep ile İstanbul’daki bir otoparkta buluşan iki özel harekat polisi, tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara’ya götürmüştü. Siyasi cinayetin tetikçisine korumalık ve şoförlük yapan polislere talimatı kim verdi? Bu polislerin kimlerle bağlantıları var?

Soru 6: Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüş yapan Hasan Ferit Gedik’i öldüren ve bununla birlikte uyuşturucu, çete suçlarından 62 yıl hüküm giyen Doğukan Çep, 4 yıl boyunca neden yakalanmadı? Firariyken silahla mekan basan, çek senet tahsilatı yapan, İstanbul’un en işlek yerlerinde rahatça gezen Doğukan Çep’i kimler koruyordu?

'Tetikçi neden halen yakalanmadı?'

Soru 7: Cinayet Ankara’nın göbeğinde, her yanında kamera, adım başı polis olan Çukurambar’da işlendi. Tetikçi Eray Özyağcı ve motosikleti kullanan Vedat Balkaya buradan nasıl kaçabildi? Tetikçi Eray Özyağcı neden halen yakalanmadı?

Soru 8: Sinan Ateş ile şu an Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım arasında büyük gerilim vardı. Sinan Ateş’i destekleyen eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel’e 15 Mart 2022’de 10 kişilik bir grup saldırmıştı. Çağrı Ünel silahla ateş açarak Emrullah Kaplan isimli Ülkü Ocakları üyesini öldürmüştü. Bu saldırının talimatını kimler vermişti? Sinan Ateş’in öldürülmesi bu olayın intikamı mıydı? Cinayetten çok kısa süre önce sosyal medya hesaplarından Sinan Ateş’i tehdit eden Ülkü Ocakları yöneticileri hakkında işlem yapılacak mı? Sinan Ateş cinayetinden önce ülkücü gruplar, çok sayıda gazeteci, siyasiye saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların talimatını kimler vermişti? Yargılanacaklar mı?

'Erdoğan ve Bahçeli neden cinayeti kınamadı'

Soru 9: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden cinayeti kınamadı, niçin taziye yayınlamadılar? Sinan Ateş’in cenaze törenine katılmamaları için MHP’li vekillere ve Ülkü Ocakları yöneticilerine neden talimat verildi? Böylesi cüretkar ve aleni cinayeti örtme girişimiyle kimler ve neden korunuyordu?

Soru 10: Sinan Ateş cinayetinin talimatını verenler yakalanacak mı?"