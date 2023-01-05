Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladı.

Soruşturma savcısına ifade verdikten sonra şüpheliler tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6'sı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. (AA)