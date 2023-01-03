Sinan Ateş cinayetine adı karışan vekilin ismi verdiler: İşte ayrıntılar!

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Demirağ, MHP'li vekil Olcay Klavuzu işaret etti, şu açıklamaları yaptı:

"MHP içinden birileri biz size vurun dedik, siz öldürdünüz demiş. Bahçeli'ye ilk bilgi verilirken, ne olur ne olmaz, burada bir hesaplaşma, alacak verecek meselesi vardır" şeklinde bazı telkinlerde bulunuluyor ama aldığımız bilgiler Devlet Bey'in çok öfkelendiği şeklinde.

Aldığımız bilgiye göre, milletvekilinin ismini de vermişler zanlılar, saçları olmayan uzun boylu bir milletvekili diye. İsmini de vermişler, o vekille ilgili fezlekenin hemen hazırlanacağı, MHP ile ilişkisinin de kesileceği yönünde bilgi var.

Cinayeti gerçekleştiren tetikçi Ateş'in öldüğünü öğrenince panikliyor, direkt Gölbaşı'na gitmiyor. Telefon görüşmeleri yapıyor, ismi belli olan bir milletvekilinin yakınını arıyor, onun arabasıyla Gölbaşı'na gidiyor.

Sonra vekilin evine gidiliyor. Vekil kartını gösteriyor gelen polislere, giremezsiniz diye. Polisler içeri giren zatı bize verin diyorlar, sonra bu isim veriliyor. Sonra bu kişi emniyete götürüldüğünde çok yukarıdan isimler giriyor, bakanların da adı geçiyor, bu isim serbest bırakılıyor."