'Sinan Ateş cinayetinde savcılığın ve polisin elinde önemli bir itiraf ve itirafçı var'

Odatv'den Toygun Atilla, Sinan Ateş cinayetine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Atilla, savcılığın bir itirafçının ifadesi sonrası yaptığı operasyonu aktarırken, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığın ve polisin elinde önemli bir itiraf ve itirafçı var.

Bu itirafçı, kendisine daha önce "Sinan Ateş cinayeti" teklif edilen bir isim.

İfadesinde, kendisi ile temas kuran kişilerin isimleri, Sinan Ateş'i Makedonya seyahati sırasında öldürme gibi planları teker teker anlatıyor.

Bu ifadelerin ardında da, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem'in gözaltına alınması elzem oluyor.

Öğrendiğimiz bilgilere göre, bu üç isim de suçlamaları şu ana kadar kabul etmedi. Haklarındaki iddiaları reddetti.

Ortaya atılan bir iddia ise cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı'nın bir kaçakçı grubu tarafından saklandığı yönünde.

Ancak bu iddia soruşturma birimleri tarafından teyit edilebilmiş değil.

Eldeki bilgiler ışığında Sinan Ateş cinayeti konusunda, "itiraf/itirafçıların" verdiği ifadelerle soruşturmanın şimdilik genişlediğini söylemek mümkün..."