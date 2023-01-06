Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha gözaltında

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında azmettirici Doğukan Çep'e yardım yataklık yapan 2 kişi bugün İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde ise cinayet öncesi keşif yapan S.A'nın aralarında bulunduğu 2 kişi daha yine İstanbul'da gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Çep de Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da bir otele yapılan baskın sonucu yakalanmıştı.

Şimdiye kadar tutuklu sayısı 10 oldu. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.