Sinan Ateş cinayetinde 2 kişiye daha gözaltı

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış; daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2'si özel harekat polisi 4 kişi de dün çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.

Son olarak cinayete ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.