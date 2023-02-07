Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni iddia: Emniyet Demirbaş'ın gözaltı talimatını bekletti mi?

Sinan Ateş cinayetinde tetikçi olduğu ileri sürülen Eray Özyağcı dün Edirne’de yakalanmıştı. Cinayetin üzerinden 39 gün geçtikten sonra yakalanabilen tetikçi ve diğer şüphelilerle ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın bugünkü yazısında gündeme getirdiği ilk iddiaya göre, Özyağcı, cinayetten sonra avukat Serdar Öktem ve Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolga Demirbaş ile Bolu’da buluştu. Cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Öktem İstanbul’dan, Tolga Demirbaş ise Ankara’dan Bolu’ya geldi. Buluşma sırasında cinayetin tetikçisi olduğu iddiasıyla aranan Eray Özyağcı da Demirbaş’la birlikteydi. Hatta, Öktem ve Demirbaş’ın kullandıkları cep telefonlarının sinyal hareketlerine bakıldığında Bolu ve çevresinde uzun süreyle tur attıkları belirlendi.

Demirbaş’a 'derin koruma' iddiası

Şardan, “İşin önemli boyutu ise tetikçi Özyağcı’nın bu buluşmanın ardından dün yakalanana kadar kayıplara karışması” ifadelerini kullandığı yazıda, ikinci iddiayı ise şöyle anlattı:

“Savcılık, şüpheli Tolga Demirbaş’ın üçüncü kez gözaltına alınması amacıyla “gizli” talimat yazdı. Hatta bilgi sızmasının önlenmesi amacıyla talimat, UYAP sistemine yüklenmedi. Aynı talimatta Demirbaş’ın gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve işyerinde arama yapılması istendi.

Talimat sonrasında iki gün süreyle gözaltı işlemi gerçekleşemedi. Bunu nedeni ise Demirbaş’ın adresinin Ülkü Ocakları olarak çıkmasıydı. Adres bu şekilde çıkınca arama da yapılmadı.

Savcılık bu kez ikinci bir talimat yazdı. Bu talimatta da Demirbaş’ın gözaltına alınması istendi. Ancak bu kez iddiaya göre arama ve el koyma talebi yoktu.

Cinayetin önemli isimlerinden Demirbaş’ın gözaltına alınmasında yaşanan gelişmeler, aldığım bilgiye göre Adalet Bakanlığı’na yansıdı.

İddiaya göre, bu aşamadan sonra bir görüşme trafiği yaşandı ve Demirbaş gözaltına alındı."

Demirbaş’ı arayan emniyetçiler kim?

Tolga Şardan ayrıca zanlı Demirbaş'ın cinayetten sonra bazı "emniyetçilerle" telefonda görüştüğü yönünde bilgiler olduğunu da aktararak şöyle devam etti:

"Bu görüşmeler nedeniyle savcılığın önümüzdeki süreçte adı belirlenen emniyet personelinin ifadesine başvuracağı söyleniyor.

Merak edilen konulardan biri de Demirbaş’ın ilk gözaltına alındığı sırada yanında bulunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un olay anındaki telefon görüşmeleri.

Kılavuz halen TBMM üyesi olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi. Kılavuz’un o esnada güvenlik bürokrasisinin kritik noktalarında yer alan bazı isimlerle görüşüp görüşmediği merak konusu…”