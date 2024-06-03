Şimşek gibi enflasyon: 1 yılda 2 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aylık enflasyon yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi.

Beklentiler, enflasyonun aylık bazda 0,33; yıllık bazda 0,56 puan daha düşük çıkması yönündeydi.

Böylece enflasyon son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Daha önce Kasım 2022’de enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşmiş, böylece enflasyonda rekor kırılmıştı.

Öte yandan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 75,8’den yüzde 75’e geriledi.

Doğalgazda normalleşme enerji enflasyonunu katladı

Konutlarda uygulanan doğalgaz fiyat indiriminin devreden çıkması, enflasyonda enerji grubunun yüksek katkı yapmasına neden oldu. Aylık bazda enflasyon sepetine yansıyan doğalgaz fiyatı yüzde 23 artarken, yıllık enerji enflasyonu önceki aya göre 47 puanlık yükselişle yüzde 89,7’ye çıktı.

Bir önceki yıla göre artışın en yüksek olduğu harcama grubu yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

Alkollü içecek ve tütün grubunun yıllık enflasyona katkısı da yükselmeye devam etti. Yıllık gıda enflasyonu 1,5 puan artışla yüzde 69,9 oldu.

DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, en düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grup gıda enflasyonu yüzde 91,7 olarak, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubuysa gıda enflasyonu yüzde 110,1 olarak hissetti.

Önceki üç ay artarak rekor seviyeye ulaşan yıllık hizmet enflasyonu sınırlı düşüş gösterdi. Hizmet enflasyonu sadece kira alt grubunda artış gözlendi.

Önümüzdeki aylarda baz etkisinin de desteğiyle yıllık enflasyonun düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Emeklinin zam oranı netleşiyor

Enflasyon yılın ilk beş ayında yüzde 22,7 olarak ölçüldü. Böylece kamu emekçileri ve emeklilerin zam oranı da netleşmeye başladı.

Toplu sözleşme gereği kamu emekçisi ve emeklileri yüzde 10 artış yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar. Buna göre 5 aylık oluşan fark yüzde 17,7 düzeyinde gerçekleşti.

İşçi emeklileri ise dönemlik oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alıyorlar. Bu durumda işçi emeklilerinin 5 aylık alacakları fark yüzde 22,72 olacak.

Net rakamlar Haziran ayına ilişkin enflasyon verisinin de belli olmasıyla ortaya çıkacak.

'Şimşek Programı' enflasyonu 1 yılda 2 katına çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verileri "En kötüsü geride kaldı" sözleriyle yorumladı.

Enflasyonda kalıcı düşüşün haziranda başlayacağını söyleyen Şimşek, "Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek, 05 Haziran 2023'te göreve gelmişti. Aradan geçen bir yılda enflasyon iki katına çıktı.

Mayıs verileri Merkez Bankasının yüzde 38'lik yıl sonu enflasyon tahmini daha da zor soktu. Resmi tahminin tutması için yılın kalan aylarında enflasyonun aylık ortalama yüzde 1,7 olması gerekiyor.