Sims 4'e 'hata' sonucu ensest geldi

Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen popüler stratejik yaşam simülasyonu oyunu Sims 4'ün son yaması, "hataları" da beraberinde getirdi. Son güncellemenin ardından Sims 4 oyuncuları, yönettikleri karakterlerin kendi aile fertleriyle "romantik ilişki" yaşamak istediğini fark etti.

Söz konsu güncellemenin bir diğer yan etkisiyse karakterlerin çok hızlı olgunlaşması oldu. Sonuç olarak bazı Sims kullanıcıları, yönettikleri 'sim'lerin ebeveynleriyle sevgili olmak istemesi gibi absürt durumlara tanık olduklarını aktardı.

Olayın yayımcı EA'in romantizm kıstası için aile ferdi olmayı bir engel olmaktan 'yanlışlıkla' çıkartmasından kaynaklandığı düşünülürken, rahasız olan oyuncular EA sitesine şikâyetler yağdırdı. Bir kullanıcı EA'in forumuna yazdığı şikâyetinde sorunu "Siminin ikiz kız kardeşinden kız arkadaşı olmasını istemesi" olarak tanımlarken, görmek istediği şeyi ise "Simlerin sadece akraba olmadıkları şahıslarla aralarında ilişki olması" şeklinde ifade etti.

Buna benzer sosyal medyada ve EA'in forumlarında birçok şikâyet bulunurken, firma şimdilik forumdaki şikâyetleri "çözüldü" olarak etiketliyor. Fakat sorun hâlâ çözmüş değil. Firmadan bir yetkili paylaştığı mesajında olayın soruşturma altında olduğunu söylemekle yetinirken bir geliştiriciyse Twitter'dan yaptığı paylaşımında sorunun kısa sürede çözüleceği vaadini verdi.