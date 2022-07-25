Simitçiler ve fırıncılar karşı karşıya geldi: '25 kuruş' tartışması

Türkiye'de kriz sürerken iğneden ipliğe her ürün zamlanmaya devam ediyor. Bu ürünlerden biri de simit olmuş durumda.

Simidin fiyatı 5 liraya çıktıktan sonra satışlarında düşüş yaşayan sokak simitçileri sıkıntıda. Bugüne kadar fırıncılarla simitçiler arasındaki “bir simidin bir simit kazandırdığı anlaşma” artan maliyetler ve giderler nedeniyle bozuldu.

Bu durumu protesto etmek için 10 gündür grevde olan simitçiler, “Zamanında çok idare ettiğimiz fırıncıların bugün bizi idare etme günü, 25 kuruşumuzdan ellerini çeksinler” diyorlar. Onlardan biri de Veli Aydın.

'Müşteriden utanıyorum'

Gercekgundem'de yer alan habere göre simit tezgâhı başında bir ömür geçirdiğini ifade eden Aydın, “Bayram arası açmadığımız tezgâhlarımızı birkaç gündür açmaya başladık. Ben Ümraniye’den bir fırından aldığım simitleri satıyorum. Çatal, açma, poğaça soran müşterilere ‘yok’ demeye utanıyorum. Yıllardır bir simit, bir simit kazandırıyordu. Bu kazançtan poşet, kâğıt ve peçete gibi masraflar düşünce bir miktar kazancımız oluyordu. Şimdi fırıncılar bu anlaşmayı bozarak 2.75 liralık kısmı kendilerine istiyor. Cebimize girecek 25 kuruşu bize bıraksınlar. Biz de para kazanmak zorundayız” dedi.

Artan maliyetlerin yükünü artık fırıncılar olarak taşıyamadıklarını ifade eden 22 yıllık fırıncı Emrah Dönmez ise “Elektrik, doğalgaz, su, şeker, yağ, un, susam fiyatları devamlı zamlanıyor. Şekerin çuvalını 1200 liraya, unu ise 500 liraya alıyorum. İthal susam kullanıyoruz. Her gün birkaç sefer tezgâhlara sıcak simit dağıtımı yapıyoruz ki mazotun durumu ortada. Kullandığımız ürünlerin hiçbirini yarın, bugünkü fiyattan alamıyoruz. Bugün bir simidin maliyeti 2.5 lira civarında. Zarar etmeden günü kapatmam lazım. Bunun için de simitçilerden 25 kuruşluk bir fark istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, konu hakkında bilgisi olmadığını ve yorum yapamayacağını ifade etti.

Karşının simidi 'soğuk'

Şişli’de 50 yıldır simitçilik yapan T.G., “Günde 50-60 tane simit satarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Yazın sıcağında kışın ayazında sokaklarda olan bizleriz. Zaten yapılan simit zammı satışlarımızı düşürdü. Bizim aynı kârı yapmamız için simidi 6.5-7 liraya satmamız gerekiyor. Daha ucuz olan fırınlardan Ümraniye’den, Kartal’dan, Kadıköy’den alıyoruz simidi. Sabah gelen ürün hemen soğuyor, o da satışlarımızı etkiliyor” dedi.

(Fotoğraf: Vedat Arık)

