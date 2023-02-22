'Şimdi sana görüntü verip anlatsam 2 saatte polis kapımda olur ama insanları kurtarmak için gelmediler'

Depremin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen İslahiye'de çadır, elektrik ve su sorunu giderilemediği gibi, toplanmayan çöpler de halk sağlığını tehdit ediyor. Çöplerin oluşturduğu kötü koku kente yayılıyor. Birçok sokakta yurttaşlar toplanmayan çöpleri ateşe vererek çözüm olmaya çalışıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Maaşının kesilme korkusundan ismini vermeyen Islahiye Bahçelievler mahallesinde oturan engelli yurttaş, günlerdir herhangi yetkili birinin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Yurttaş, “17 gün oldu hala sokağımda bir devlet görevlisini görmedim. Çadırımı bile gönüllüler verdi. Bize gelen gıda, kıyafet ve soba hepsi kişisel yardımlardan geldi. Ben çadırdan çıkamıyorum, eşim yürüyerek 2 kilometre uzağa gidip gıda malzemesini alıyor, çünkü AFAD orada dağıtım yeri kurmuş, evlere getirmiyor” diye konuştu.

Evinin karşısındaki binanın yıkıldığını ve enkazından 5 gün boyunca sesler geldiğini aktaran yurttaş, “Günlerce oradaki çocuklar bağırdı kimse gelmedi. 7’inci günde geldiler, o zaman da cenazelerini çıkardılar. Şimdi sana görüntü verip bunları anlatsam 2 saatte polis kapımda olur ama insanları kurtarmak için gelmediler” ifadelerini kullandı.

Basının gerçekleri çarpıttığını belirten yurttaş, “İnsanlar sanıyor ki devlet herkesi sarmalamış ama yok öyle bir şey. İnsanları çaresiz bıraktılar, kaderlerine terk ettiler. Dışarıdan yardımlar gelmesiydi, halimiz daha kötü olacaktı. İnsanlar seslerini çıkarmaktan korkuyor ama ilk seçimde bunu gönderecekler. Bizi görmeyen bir iktidar var. Dün internette gördüm, çıkıp depremzedelere hakaret etmiş. Biz ne yaptık? Sadece insanlarımızın enkazdan çıkarılmasını istedik” şeklinde konuştu.