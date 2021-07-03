Şimdi de trafik cezası garantisi: Sadece bir kentte 15 milyon ceza garantisi

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, AKP’nin yönetimde olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyon adet trafik cezası garantili Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurduğunu söyledi.

ANKA'ya konuşan Karaca, şunları söyledi:

“AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akıllara durgunluk veren bir ihaleye imza attı. Biz AKP döneminde yatak garantili hastane, geçiş garantili köprü görmüştük. İlk kez trafik ceza garantili bir Elektronik Denetim Sistemi’ne Bursa tanık olacak.

720 milyon liraya, Bursa Elektronik Denetleme Sistemi’nin ihale edildiği kamuoyuna duyuruldu. Üstelik marifet gibi, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından bir kuruş çıkmayacak’ denildi.

Finans modeline bakıldığında ise firmaya 14 milyon 400 bin ceza garantisi verilmiş olduğunu görüyoruz. Yıllık, yaklaşık 1.5 milyon trafik cezasını Bursalılar ödeyecek. Akıllara durgunluk veren bir finans yönteminden bahsediyoruz.

Sektörle çok ilgisi olmayan, daha çok inşaat işleri ile anılan iki firma davet edilerek yapılan ihalenin sonucunda, Bursa’da, ortalama her gün 4 bin civarında trafik cezası kesilecek. Bu şekilde trafik sorunu kökten çözülmüş olacak. Sayın Başkan, göreve gelirken, Bursa’da trafik sorununu çözeceğim demişti. Gerçekten çözüyor, çözecek.”