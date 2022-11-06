Şimdi de Ömer Çelik... AKP simit dağıtmayı sevdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışında Taksim Camisi önünde çevredekilere simit dağıtmasının ardından bu kez AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinden gençlere simit dağıttı.

Çelik Adana'da AKP İl Gençlik Kolları tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programına katıldı.

'CHP yöneticileri gibi hamburger aramıyoruz'

Burada yaptığı konuşmada "CHP yöneticileri gibi İngiltere'nin, Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz. Yüreğir'in simidini yiyoruz, Adana'nın çayını içiyoruz ve 2023'e hep beraber yürüyoruz" diyen Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Çelik "Sürekli olarak adaylığını ilan eden, adaylığını ilan etmek için çeşitli kulisler, açıklamalar yapan birisinin sürekli olarak yabancı devletlerin sokaklarında çeşitli binaların önünde poz vermesi ya da Türkiye'de yatırımcılara karşı bir husumet politikası güderken 'ben yabancı yatırımcı arıyorum' diyerekten bu kadar uzak mesafelerde boş hayaller peşinde koşması da ibretlik bir durumdur" ifadelerini kullandı.

'Adana'mızda uyuşturucuyla mücadele çok güçlü'

"Adana'mızda, Türkiye'nin her tarafında uyuşturucuyla mücadele çok güçlü bir şekilde yürütülüyor. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine en net ve sert cevaplar, hukuk içerisinde polisimizin, jandarmamızın mücadelesiyle veriliyor" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama çıkmış Sayın Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'de cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' gibisinden bir siyasi ahlaka yakışmayan, sorumsuzca, güvenlik güçlerimize iftira atan bir açıklama yapıyor. Bu derece sorumsuzca konuşan, Türkiye'nin yönetimine talip olduğunu iddia eden birisinin, bu derece savruk açıklamalarla, başka merkezlerde pişirilmiş açıklamaların tercümanlığını yapar duruma düşmesi de kendisi için vahim bir durumdur."

Gençler için 'özgüven devrimi' iddiası

Türkiye'de gençler için bir "özgüven devriminin" gerçekleştirildiğini iddia eden AKP Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı demek, özgüven demektir. Hepinizin hayallerini gerçekleştirebileceği, bilim, sanat, kültür, siyaset yolunda rahatlıkla yürüyebileceği, hedeflere koşabileceği, alt ve üstyapısı tamamlanmış bir ülkede bu özgüven devrimi sayesinde geleceğe yürüyebilmektir."

Gençlere 'fakir ülkelere el uzatmak' için AKP'ye oy verme çağrısı

Türkiye'nin, "dünyanın vicdanını temsil ettiğini" savunan Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve tahılın yoksul ülkelere ulaşması için bir inisiyatif başlattığını ileri sürerek gençlere "2023'te 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' diyerek Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek siz, o fakir ülkelerin kaderine, o fakir ülkelerde yaşayan genç kardeşlerimizin geleceğine de pozitif anlamda dokunmuş, onlara elinizi uzatmış olacaksınız" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yaptığı TV programında karşı karşıya gelme çağrısına atıfta bulunan Çelik "Cumhurbaşkanı'mız, dünyadaki her türlü karanlık odağın karşısına çıkmış, her türlü karanlık odakla mücadele etmiş ama o kadar çok işi var ki sizin gibilere ayıracak vakti yok. Bunun için de kusura bakmayın. 2023'e ulaşmak, 2023'te bu iradeyi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı için harcanacak enerjiyi ana muhalefetin saçma sapan siyasetleri için harcayamayız" ifadelerini kullandı.

Simit ve şalgam dağıtımı

Çelik programın sonunda AKP'li gençlerle şarkı dinleyip özçekim yaptı. Topaç da oynayan Çelik daha sonra etkinliğe katılanlara simit ve şalgam dağıttı.