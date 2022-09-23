Şimdi de gübre krizi: Gelecek yıl dünyanın gıdası tükenebilir!

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla Rusya'nın gübre ihracatı engellenirken, Avrupa'da da birçok gübre fabrikası enerji krizi nedeniyle kapanmış durumda.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gübre pazarı istikrara kavuşturulmazsa gelecek yıl dünyanın gıdasının tükeneceği uyarısında bulundu ve Rus gübresinin ihracatı önündeki tüm engellerin kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gübre piyasası istikrara kavuşturulmazsa gelecek yıl dünyanın gıdası tükenebilir. Tüm ülkelerin Rus gübresinin ihracatına uyguladığı her bir engeli kaldırması elzemdir. Onları çiftçilere makul maliyetle ve mümkün olan en kısa sürede tarlalara ulaştırmalıyız."

If the fertilizer market is not stabilized, next year the world may run out of food.



It is essential that all countries remove every remaining obstacle to the export of Russian fertilizers.



We need to get them to farmers at a reasonable cost & on to fields as soon as possible. — António Guterres (@antonioguterres) September 23, 2022

Öte yandan Harvard Üniversitesi'nden Prof. Michael Tanchum tarafından paylaşılan aşağıdaki grafik, Avrupa'da doğalgaz krizi nedeniyle 16 Eylül itibariyle üretimi durdurulan ya da kapanan gübre fabrikalarını gösteriyor: