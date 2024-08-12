Silopi’de servis aracına saldırı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı’nın eteklerinde bulunan Çalışkan Beldesi mevkiinde öğle saatlerinde bir servis aracında meydana gelen patlamada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün saat 12.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesine ait bir servis aracının yolda seyir halindeyken patlama meydana geldiğinin ve yaralananlar olduğunun bildirildiğini duyurdu.

Yerlikaya: Kömür ocağıyla ilgili husumet

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2’si ağır 8 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklamasında "Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız ilk incelemeler neticesinde, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Amida Haber’e konuşan Çalışkan beldesinin AKP’li belediye başkanı Nadir Tosun “Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, güdümlü roketin araca isabet ettiği düşünülüyor” dedi.

Ölen işçinin kimliği belli oldu, bir işçi Diyarbakır'a sevk edildi

Mezopotamya Ajansı’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre patlamada işçilerden Abit Çevik yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen bir işçi de Diyarbakır'a sevk edildi.

Ölen işçi otopsi raporu için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 6 işçi ise Silopi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.