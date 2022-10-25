Silivri 'zirvede': İşte İstanbul’un 'mahkum' profili

Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılına ilişkin adli istatistiklerine göre "hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma" gibi başlıkları kapsayan suçlar, Türkiye'de en fazla işlenen suç grupları. 2020 yılında bu suçlardan 2 milyon 461 bin dosya açılırken, tüm suç grupları içinde uyuşturucu suçunun oranının yüzde 5'e yükseldiği, açılan dosya sayısının ise 422 bine çıktığı öğrenildi.

Uyuşturucu zirvede

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Bakırköy Adliyesi’ne bağlı cezaevlerinin tutuklu/hükümlü sayısına ve suçlu profillerini içeren verilerin yer aldığı 4 Ekim 2022 tarihli istatistikler Türkiye’de her geçen gün artan suç işleme oranını işaret ediyor. Verilere göre Silivri Cezaevi’nde 16 bin 702 hükümlü, 3 bin 765 tutuklu, 2 bin 857 hükümözlü (yerel mahkemece hakkında karar verilen ancak cezası kesinleşmeyen) bulunuyor. Buna göre "uyuşturucu suçundan 3 bin 459, hırsızlık suçundan 3 bin 603, yağma-gasp suçundan bin 101, örgütlü suçlardan 122, cinsel suçlardan 944, cinayet suçundan 983" hükümlü var.

En çok hükümlü 'FETÖ'den

Verilere göre "terör" suçlamasıyla en çok hükümlünün bulunduğu örgüt Gülen Cemaati oldu.

'FETÖ' kapsamındaki hükümlü sayısı 919 olurken, diğer tüm "terör" suçlamalarının toplamındaki hükümlü sayısı ise 857.

Tutuklu sayısında ikinci sırada cinayet

Verilere göre en çok tutuklunun bulunduğu suç uyuşturucu. Silivri Cezaevi’nde 2 bin 45 kişi uyuşturucu suçundan tutuklu bulunurken bin 278 kişi ise hükümözlü. Uyuşturucuyu ikinci sırada 480 tutuklu sayısı ile cinayet, üçüncü sırada ise 374 tutuklu sayısıyla hırsızlık takip ediyor.