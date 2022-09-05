Şili'de anayasa değişikliği referandumu başarısız oldu: Yeni metin oluşturulacak

Şili'de birçok uzmanın onaylanmasını beklediği Anayasa Değişikliği Referandumu'ndan "Hayır" oyu baskın çıktı. Şili'nin 16 bölgesinden Santiago'ya ev sahipliği yapan Metropolitan Bölgesi de dahil olmak üzere Red seçeneği baskın güç çıktı.

Böylece, Anayasa Konvansiyonu tarafından bir yıl boyunca hazırlanan 388 maddelik metin çöpe giderken önümüzdeki birkaç gün içinde yürütme, yasama ve siyasi partilerin kuruluş sürecine devam edilmesine izin verecek yeni bir Anayasa Müzakereleri düzenlemesi bekleniyor.

Referandum esnasında kamu düzeni açısından vatandaşların oy kullanmasını engelleyen herhangi bir olayın yaşanmadığını vurguladı. Anayasal referandu ülke genelinde bulunan 38 bin 472 sandıkta yürütüldü. Katılım zorunlu olduğu referandumda oy kullanmayanlara yaklaşık 200 ABD Doları para cezası kesilecek.

Yeni sürecin başlatılması sözü

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Pazar günkü anayasa referandumununda Anayasa Konvansiyonu tarafından hazırlanan yeni metne ret seçeneğinin çıkmasının ardından anayasa sürecini desteklemeye devam etme sözü verdi. Boric,"Ulusal Kongre ve sivil toplumla birlikte, bize bu sürecin verdiği dersleri bir araya getirerek geniş bir vatandaş çoğunluğununa hitap etmeyi başaran bir metin veren yeni bir kurucu konvasnsiyon oluşturmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz veriyorum" dedi.

Boric, Pazartesi günü hükümet koltuğu La Moneda Sarayı'nda meclis ve siyasi parti liderleriyle, kurucu sürecin devam etmesine olanak sağlayacak yönergeleri belirlemek için örnekler oluşturmak üzere bir araya geleceğini söyledi.

Şili Devlet Başkanı, "Şili halkı yüksek sesle, Anayasa'nın Şili'ye sunduğu tekliften memnun olmadığını ve bunun için bize, yetkililerin, siyasi aktörlerin, daha fazla çaba ve diyalogla çalışması ve hepimize hitap eden bir metin yaratma yolunda ilerlemek için ihtiyaç olduğunu söyledi." dedi.

Anayasa referandumu sonucu, "Hayır" seçeneğinde yüzde 61, 388 maddelik metni onaylama seçeneğinde yüzde 38 oldu.