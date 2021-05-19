Şili yeni Anayasa yolunda ilerliyor

19 milyonluk Şili’de halk günde 5-6 bin vakanın göründüğü yeni bir COVID-19 dalgası altındayken geçtiğimiz hafta sonu boyunca yerel ve bölgesel seçimler için sandık başına gitti. Son otuz yılın en önemli seçimleri olarak görülen bu dörtlü seçime katılım, geçen yılın Ekim ayında büyük protestolar sonucu gündeme gelen Anayasa referandumunun biraz altında kaldı ve yüzde 43 olarak ilan edildi. Katılımın düşük olması pandemi dahil çeşitli nedenlere bağlanırken, seçimlerden genel olarak kazanımla çıkan sol adaylar ve bağımsızlar olmuş görünüyor. Ayrıca seçilen kadın adayların oranı da önceki dönemlere göre dikkat çekiyor.

Şili halkının 2019 sonbahar aylarında yoksulluğa ve derin eşitsizliğin üzerine bardağı taşıran damla olarak gelen ulaşım zammı protestoları, çok büyük boyuta ulaşmış, emekçiler Başkan Sebastián Piñera’nın istifası talebiyle günlerce sokakları doldurmuş, grevler örgütlenmişti.



Halkın, protestoları şiddetle bastırmaya çalışan Piñera’ya ve hükümete öfkesi, Pinochet döneminden beri süren anayasanın feshi ve yeni bir anayasa talebi ile birleşmişti. Aylarca süren protestolar sonunda Ekim 2020’de yeni anayasa için referanduma gidildi. Katılanların ezici çoğunluğu Pinochet anayasasını terk edilmesine ve yeni anayasanın seçilecek kurucu bir meclis tarafından oluşturulmasına evet demiş oldu.

Şili'de son seçimlerden kazanımla çıkan demokratik cephe içindeki komünist parti, kooperatifleri içeren, özel mülkiyete de yer veren karma ekonomiye doğru bir ekonomik dönüşümü hedefliyor.

İşte geçtiğimiz hafta sonu halkın önünde konulan dört sandık, belediyeler yanında, önümüzdeki bir yıl içinde görevini tamamlaması beklenen kurucu meclis üyelerinin de seçimini amaçlıyordu. 155 kişilik kurucu mecliste, mevcut hükümetin temsilcileri 37 vekille oldukça azınlıkta kalmış durumda. Zira meclisin her maddeyi anayasa taslağına dahil edebilmesi için üçte iki çoğunluğun ilgili maddeyi kabul etmiş olması gerekiyor.

Toplam belediye sayısı açısından Hristiyan Demokratlar önde olsa da başkent Santiago’da merkezin belediye başkanlığını komünist aday Irací Hassler’in kazanması seçimin en büyük sürprizi olarak ifade ediliyor. Komünist Parti’nin su seçimlerle birlikte 3 olan belediye sayısı 6’ya yükseldi. Ayrıca parti, önemli bir kazanım olarak yerli halkların temsilcilerinin de kurucu mecliste yer alacak olmasını görüyor. Bir önceki dönem belediye başkanı olan Alessandri’nin karşısında oyların yüzde 38.8’ini alan Hassler ise belediyenin Pinochet diktatörlüğünün sona erdiği 1990 yılından sonra göreve gelen ikinci kadın başkanı olacak.

Şili Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Hassler, partinin bir diğer önemli ismi ve muhalefetteki KP vekillerinden Camila Vallejo gibi öğrenci hareketinde ve ücretsiz eğitim hakkı için verilen mücadelede öne çıkan bir siyasetçi. Bir önceki dönem belediye meclis üyesi olan Hassler’in başkan adaylığı, aralık ayında Şili KP’nin de içinde bulunduğu “Onurlu bir Şili” olarak tercüme edilebilecek geniş bir sol ittifak tarafından belirlenmişti.

Santiago merkez belediye başkanı Komünist partili Hassler, eğitimde eşitlik için yapılan eylemlerden geliyor. Kendisini feminist olarak tanımlıyor.

Esas amacı anayasa çalışmalarında çoğunluğu yaratabilmek olan ve İspanya’daki Podemos ve Uruguay’daki tarihsel Geniş Cephe’den esinlenen bu ittifakta demokratlar, feministler, çevre aktivistleri, öğrenci örgütleri, yerli hareketleri gibi pek çok siyasi eğilim bir arada bulunuyor. Hassler de, komünist gençlikten gelerek partiye katılmış bir siyasetçi olmakla birlikte kendisini feminist olarak da tanımlıyor. Bu birliğin ortak bir programından, net sınıfsal karakterinden ve anayasaya bütünlüklü bir bakış açısından söz etmek pek mümkün değilse de, anayasa yapım sürecinde şeffaflık ve toplumsal adalet en önemli talepleri olarak görünüyor.

Geçtiğimiz onyıllarda neoliberalizmin laboratuvarı olan Şili’de yeni anayasa hazırlanırken belki de ilk beklenecek şey halk adına muazzam yıkıcı olmuş bu süreci tersine çevirecek bir içerik olurdu. Güncel sorunların, yani işsizliğin, geleceksizliğin, sürekli pahalılaşan hayatın ve ucuzlayan emeğin, yaygınlaşan şiddetin kaynağına eğilen bir yaklaşım ise, eşitlik ve kamuculuk ilkesine sarılmak zorunda. Bu ilkeleri bir nitelikte olup olamayacağını, anayasa yapım sürecindeki tartışmalar belirleyecek.

Şimdilik aktarabileceğimiz ise şu: Komünist Parti’nin de içinde bulunduğu geniş paktın anayasaya yaklaşımını demokrasi, herkesin onurlu bir yaşam sürebildiği sosyal devlet ilkesi, kurumsallık temelinde insan hakları ve neoliberalizmi aşan bir kalkınma planı oluşturuyor. Henüz bunun ötesinde bir siyasi ifade yok. Şili KP Başkanı’nın sözleriyle Allende döneminde olduğu gibi “sosyalizme barışçıl ve kurumsal yoldan ilerlemeyi” önüne alan parti, özel mülkiyete de saygı duyulan bir karma ekonomi ve kooepratifleri de içeren bir ekonomik dönüşümü hedefliyor. Partinin bu yaklaşımı ile Allende döneminden bu yana bir süreklilik taşıdığı söylenebilir; ancak Şili örneğinde ihtiyaç duyulan bu süreklilik mi, yoksa geçmiş tecrübelerden daha farklı dersler çıkarılabilir miydi, işte bu soru havada kalıyor.

Son bir hatırlatma yapmak gerekirse, Şili’nin önünde bir de bu yıl Kasım ayında yapılacak olan başkanlık ve meclis seçimleri bulunuyor. Seçimlerden kısa bir süre önce Recoleta Belediyesi’nin Şili KP üyesi başkanı Daniel Jadue, merkez komitesinin ortak kararıyla partinin başkan adayı olarak ilan edilmiş, adaylığın resmileşmesinin 15-16 Mayıs’taki seçimlerden sonraya bırakılacağı ifade edilmişti. Jadue hafta sonu yapılan seçimleri kazanarak Recoleta’da başkanlığını da bir dönem daha sürdürmeyi garantiledi ve devlet başkanlığı adaylığı konusunda da güç kazanmış oldu.