Şili Komünist Partisi adayı, Santiago'da belediye seçimini kazandı

Şili'nin bağlı merkez ilçesi Santiago'da belediye başkanlığı seçimlerini Şili Komünist Partisi'nin (PC) adayı Iraci Hassler kazandı. Hassler yüzde 38,8'lik oy oranına sahip oldu.

Hassler, 50'den fazla toplumsal, siyasi ve kadın hakları örgütlerinin yer aldığı Santiago Belediye Seçmen Platformu'nda ilçenin belediye başkanı adayı olarak seçilmişti.

Hassler, seçimlerde mevcut Santiago Belediye Başkanı Felipe Alessandri'nin yanı sıra Demokrasi Partisi (PPD) adayı Alfredo Morgado, Yeşil Ekolojist Parti (PEV) adayı Fernando Neira, Hümanist Parti (PH) adayı Helmuth Eberhard ve Yurtsever Birliği (UP) adayı Boris Araos'la yarıştı.

Şili Komünist Partisi, 1990'da Pinochet diktatörlüğü döneminden bu yana ilk defa Santiago'da belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Hassler, ayrıca 2012'dan bu yana bu göreve gelen ilk kadın oldu.

Hassler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlerde yanımda olan tüm çalışma arkadaşlarıma, heyecanları ve coşkuları nedeniyle tüm kalbimle minnet duyuyorum. Bugün Santiago'da yaşananların, ülkede yaşanacak olanların bir ön habercisi olacağını umuyoruz. Ülkemizde sağın yurttaşlarımızı bir daha yönetemeyeceğini umuyoruz. Santiago'nun mahallelerinde itibar ve iyi yaşamı kazanmak için yeni bir Yasaya ve dönüşüme sahip olacağız" dedi.