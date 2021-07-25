Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı

İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün ilçe sahillerinde gün boyu denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi

İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün ilçe sahillerinde gün boyu denize girmek yasaklandı.

AA'da yer alan habere göre, bölgede kuzeydoğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum gözlendi.

Şile Kaymakamlığı, hava tahmin raporları neticesinde denize girmenin uygun olmadığına karar verdi.

Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca rüzgar, kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

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