Sıla'nın ailesinden açıklama: Tüm aileyi tehdit etti, küfürler savurdu

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği öğrenildi.

Sabah gazetesine konuşan hala Hayriye Öztürk, cinayetten önce zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, yaşananları anlattı.

Hayriye Öztürk şöyle konuştu:

"Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve tutuklandı. 4-5 kez beni de telefonla aradı ve bana küfürlü tehditler savurdu.

Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmazdı ve içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş belli ki. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. Bu acı hiç bitmez. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. Bizim kızımızın canını aldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Güzel rabbim cezasını versin."