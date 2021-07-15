Silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci de Vries yaşamını yitirdi

Hollanda'da geçen hafta uğradığı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Peter R. de Vries tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ülkenin tanınmış suç muhabiri ve araştırmacı gazetecisi Peter R. de Vries geçen hafta Amsterdam'da silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan gazeteci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polis saldırının ardından biri "olası tetikçi" 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Suç dünyasından tehditler aldığı bilinen Peter R. de Vries'e saldırı, düzenli olarak katıldığı bir televizyon programının ardından gerçekleşmişti.

Gazeteci 2019 yılında yaptığı açıklamada Dubai'den Hollanda'ya iade edilen suç örgütü lideri Ridouan Taghi'nin "ölüm listesi"nde olduğunu söylemişti.

Taghi halen ülkenin güneyinde yer alan bir yüksek güvenlikli hapishanede tutuluyor.

Polis ve savcılar, de Vries'e koruma verilip verilmediğine ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.