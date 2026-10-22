Silahlı saldırıda vurulan Eşref Saral özür diledi: 'Sosyal medyayı bırakıyorum'

Organize suç örgütleri arasında yer alan Sarallar'ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral, 16 Ekim’de Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğramış, vücudunun çeşitli yerlerinden beş kurşunla yaralanmıştı.

Saral, son dönemde Amedspor’a verdiği destekle gündeme geliyordu.

Saldırıyı, hakkında kırmızı bülten bulunan firari Yakup Kerem Saral üstlendi. Yakup Kerem Saral’ın adı daha önce Sedat Şahin’e yönelik suikast planıyla da anılmıştı.

Yakup Kerem Saral açıklamasında, Eşref Saral’ın “Karadeniz, Anadolu ve Güneydoğu bölgesindeki insanların duygularını sömürerek sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırdığını” belirterek “Saral ailesinin itibarını ve saygınlığını korumak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldım” demişti.

'Doğusuyla batısıyla tüm memleketten özür diliyorum'

Saldırıya uğrayan Eşref Kemal Saral'dan bugün bir "özür" açıklaması geldi.

Saral, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının iyi niyetini, misafirperverliğini ve duygularını istismar ettiğimi düşünüyorum” dedi. Hatalı olduğunu söyleyen ve özür dileyen Saral, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığım hataların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Başta soyadını taşıdığım ailem olmak üzere, üzdüğüm kırdığım; doğusuyla batısıyla tüm memleketimin insanlarından içtenlikle özür diliyorum.”

Saral, sosyal medyayı da bırakacağını açıkladı.

Bahçeli'nin devreye girdiği 'barış' sonrası yaşandı

Saldırı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devreye girmesiyle Sarallar ve Şahinler grupları arasında sağlandığı duyurulan “barış” sürecinin ardından gerçekleşti.

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