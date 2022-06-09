Şikede son nokta: Kendi kalesine 41 gol

Güney Afrika 2. Ligi'nde bir üst lige yükselme mücadelesi veren Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup etti.

Givemesport'un haberine göre, Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'ne yükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı. Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken gollerin 41'i rakip futbolcuların topu kendi ağlarıyla buluşturmasıyla gerçekleşti.

Ülkede görev yapan futbol gözlemcileri maç hakkında soruşturma başlattı. Şike yapıldığı anlaşılan maçta iki takımda futboldan men edildi. Ancak ilginç olaylar son bulmadı.

Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı. Rakip kendi kalesine 7 gol attı ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.