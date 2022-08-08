Şık şık anlattı: KPSS neden iptal edildi?

KPSS skandalı, yanlış bir algıyla başladı ve sınav iptal edildi. Halen iptale neden olan sorular açıklanmıyor. Erdoğan somut bilgi olmadan seçim hesaplarıyla sınavı iptal etmiş olabilir mi? Belki de; tarikatlar, ÖSYM’nin soru havuzu ve kozmik odasına girmek için kumpas kurdu.

Birgün yazarı Timur Soykan, 'Milyonlarca hayat ve KPSS oyunları' başlıklı yazısında KPSS'nin neden iptal edildiğini ve gerçekte neler yaşandığına ilişkin senaryoları bir soru ve şıklarıyla inceledi. Soykan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Soru-1: 2022-KPSS soruları çalındı mı? Çalındıysa hırsız kim?

A. Yediiklim Yayınevi çaldı.

B. ÖSYM, Yediiklim Yayınevi’nden soru çaldı.

C. Devlette örgütlenmiş ve iktidara çok yakın bir tarikat çaldı.

D. Soru çalınmadı. Bir tarikat ÖSYM’yi ele geçirmek veya ÖSYM’nin kozmik odasına girmek için kumpas kurdu.

E. ‘FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi…’

Gerçekle bağı kopmuş, distopik romanların hayali ülkelerinden beter olmuş Türkiye’de doğru şıkkı aramak zorundayız.

Çünkü…

Saray’daki tek adam, yaklaşık 1.5 milyon kişinin girdiği sınavı iptal ediyor ama gerekçesini bile ortaya koymuyor. Milyonlarca mağdur var ama faili meçhul profesyonel cinayet belirsizliğinde bir hafta geçti. Halen KPSS’deki 120 sorudan hangilerinin şaibeli olduğu açıklanmıyor.

Çare yok, şıkları inceleyelim.

‘A’ ŞIKKI: YEDİİKLİM YAYINEVİ

Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarındaki 20 sorunun noktasından virgülüne kadar aynı şekilde 2022-KPSS’de çıktığı iddia edildi. Ama 20 sorunun sınavdan sonra Yediiklim tarafından telif ödenerek satın alındığı bir öğretmen tarafından sosyal medya hesabında çözüldüğü anlaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve yanlış algı oluşmuştu.

Şimdi, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ön raporunda ‘3 sorunun aynı, 10 sorunun benzer olduğu’nun tespit edildiği öne sürülüyor.

Teyit.org’un incelemesine göre ise; 6 şaibeli soru var. Sosyal bilimlerden bir soru içeriği ve şıklarıyla aynı. Yine sosyal bilimlerden 4 soru içerik olarak aynı ve şıkların bazıları aynı. Bazı eğitimcilere göre bu durum yayınevlerinin ‘tutturma’ sınırları içinde. Çünkü; sınava hazırlık milyarlarca liralık bir sektör ve şirketler soruları tutturmak için yarışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kitaplarındaki soruları ve geçmişte çıkmış soruları değiştirip binlerce soru hazırlıyorlar.

Teyit.org’un incelemesine göre; Yediiklim’in deneme sınavlarında yer alan en şaibeli KPSS sorusu, matematikten. 34 numaralı sorudaki sayılar, hayatın olağan akışına tamamen aykırı biçimde Yediiklim’in sorusuyla aynı. Şıkların üçü de aynı. Kesinlikle aydınlatılması gereken bir durum.

Belki yanıtı ikinci şıkta bulabiliriz:

‘B’ ŞIKKI: ÖSYM, YEDİİKLİM YAYINEVİ’NDEN SORU ÇALDI

Bazen bir ülkenin çöküşünü açıklamaya bir kelime bile yeter: Liyakat.

Çok basit bir zincir. Tek adam, kendisine biat edecek dalkavuklara ihtiyaç duyduğu için kötü karakter mıknatısına dönüşür. Eğitimi, yeteneği, çalışkanlığıyla bir makama gelemeyecek yetersizler, sadece yalakalık becerileriyle etrafına üşüşür. Bu yetersizler, emrinde kendisinden eğitimli ve yeteneklileri görünce makamını kaybetme korkusuna kapılır. Kurumlara yetersizleri doldurur. Devletin tüm kurumları gibi YÖK ve ÖSYM yıllardır bu çöküş sürecini yaşıyor. Sınavlarda iktidar propagandası sorular çıkıyor. Ülkenin tüm birikiminin bir güruh tarafından yağmalandığı dönemde ÖSYM’ye soru hazırlayan bir kişinin Yediiklim’in deneme sınavlarından soru çalmasına kim şaşırır?

‘C’ ŞIKKI: DEVLETTE ÖRGÜTLENMİŞ BİR TARİKAT

T24’ün haberine göre; DDK’nin incelemesinde devlette örgütlü bir tarikatın kursundaki deneme sınavındaki soruların bir bölümünün KPSS’de çıktığı tespit edildi. Habere göre; tarikatın kursuna giden 21 kişinin KPSS’de verdiği yanıtların tamamı aynı. ÖSYM’de kopyayı tespit etmek için kullanılan yapay zeka bunu tespit etmiş olabilir. Ancak Yediiklim Yayınevi’nde arama yapılırken bu tarikata bir operasyon yok. Bu konuda bir açıklama da yok. Oysa böyle bir tespit varsa hemen kursa ve tarikata operasyon yapılıp delillerin toplanması gerekirdi. Yani FETÖ’nün AKP ile birlikte sınavları şifrelediği ve halen suç ortaklığı nedeniyle raporların karanlıkta bırakıldığı günlerin tekrarını yaşıyor olabiliriz.

Zaten tarikatların Milli Eğitim Bakanlığı’nda cirit attığı herkesin bildiği bir gerçek. Daha fazla kadrolaşmak için birbirleriyle savaşıyorlar. KPSS’de düşük puan alan mürit ve AKP torpillileri mülakatlarda yüksek puanlar verilerek hak edenler yerine kadrolara atanıyor. Bu mülakatlar çok dikkat çekiyor ve işi sınav aşamasında bitirmeye karar vermiş olabilirler.

Tarikatlarla bağlantılı şıkla devam edelim…

‘D’ ŞIKKI: SORU ÇALINMADI. BİR TARİKAT ÖSYM’Yİ ELE GEÇİRMEK VEYA ÖSYM’NİN KOZMİK ODASINA GİRMEK İÇİN KUMPAS KURDU

Ankara kulislerinde konuşulan ve CHP’li Berhan Şimşek’in gündeme getirdiği iddia şöyle:

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, MHP tandanslı bir bürokrattı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile anlaşamıyordu. Ayrıca MEB’te örgütlü bazı tarikatlar koltuğunu kapmak için görevden alınmasını istiyordu. KPSS olayı ÖSYM’yi ele geçirmek için bir kumpastı.

Skandalın ortaya çıktığı gün sosyal medyada #MahmutÖzerSeninleyiz etiketiyle kampanya başlatılması çok dikkat çekici. Birileri bakana neden destek oldu acaba?

AKP iktidarında eksik olmayan devasa skandallarda bakanları, bürokratları sonuna kadar koruyan Erdoğan’ın KPSS olayında hemen DDK’yi görevlendirmesi ve ÖSYM Başkanı’nı aynı gün görevden alması da çok garipti. MHP’nin uzun sessizliği de bu teoriyle örtüşüyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülke skandal ile sarsılırken günlerce açıklama yapmadı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise sınavın iptal edilmesinin sorunlara neden olabileceğinin altını çiziyordu.

Yeni atanan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un tarikatlarla sıkı ilişkisi de bu teoriyi güçlendiriyor. İsmailağa Cemaati şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu için sosyal medya hesabında “Gül yüzlü efendim” yazmıştı. Kız çocuklarının okutulmamasını, üniversiteye gidilmemesini savunan tarikat şeyhine övgüler düzen birinin ÖSYM’nin başına atanması ne yaman çelişki. Pek çok tarikatın etkinliğinde boy gösteren Bayram Ali Ersoy, Yediiklim Yayınevi ile işbirliği yapan AKP’ye yakın Eğitim Bir-Sen’in şube kurucularındandı. Atanmasından saatler sonra olayı inceleyip çözmüş gibi Yediiklim Yayınevi’ni suçlayan açıklama yaptı. Tamamen aynı olduğu iddia edilen 20 soru iddiası artık yok ama tarikatlara çok yakın bir ÖSYM Başkanı var.

‘Soru havuzu silinmeli'

Bu noktada bir soru daha akla geliyor: Bir tarikat, ÖSYM’nin kozmik odasına girmek için kumpas kurmuş olabilir mi? DDK müfettişleri, çok gizli soru havuzunu ve sınav kitapçıklarının basıldığı ‘kozmik oda'yı inceliyor. ‘Kozmik oda’ denilen merkez; Faraday kafesiyle kaplı, dış dünyadan tamamen izole. Tabii ki akla FETÖ’cülerin kumpas bir soruşturmayla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kozmik odasına girdiği geliyor. Bir benzeri yaşanıyor olabilir mi? Soru havuzu bu incelemeden sonra ne olacak? Uzmanlar bütün soruların çöpe atılması gerektiğini söylüyor."