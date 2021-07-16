Siirt'te 15 gün eylem ve etkinlik yasağı

Siirt Valiliği kent merkezinde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "Mülki Amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; 'miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler' ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki 'oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin' ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere 'el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asma etkinliğinin'; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’ inci maddesi hükümleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci - 19’uncu maddeleri, gereğince; ilimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 19.07.2021 - 02.08.2021 tarihleri arasında (15) gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.