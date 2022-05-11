Sığınmacı sorunu tartışılacak: Kemal Okuyan bu akşam TELE 1'de

Türkiye son haftalarda artan şekilde sığınmacı/göçmen sorununu tartışıyor.
Konu bu akşam Tele 1'de yayınlanacak olan Gerçeğin Peşinde programında tartışılacak.
Zeynel Lüle'nin sunduğu programda
- TKP Genek Sekreteri Kemal Okuyan
- Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürol Ayan
- Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım
- Artıbir Araştırma Başkanı Hüseyin Çalışkaner
- Gazeteci Serdar Cebe
konuk olacak. Program saat 21.00'de Tele 1'de yayınlanacak.
📍Türkiye mülteci sorunu ile baş başa: Gerçek sorumlu kim?@zeynellule @OkuyanKemal @GurolAyan @cankakisim @serdarcebe @caliskanerh— Tele1 TV (@tele1comtr) May 11, 2022
Gerçeğin İzinde, bu akşam saat 21:00'de...