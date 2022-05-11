Sığınmacı sorunu tartışılacak: Kemal Okuyan bu akşam TELE 1'de

Zeynel Lüle'nin sunduğu 'Gerçeğin İzinde' programında bu hafta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuk oluyor.

Haber Merkezi

Türkiye son haftalarda artan şekilde sığınmacı/göçmen sorununu tartışıyor.

Konu bu akşam Tele 1'de yayınlanacak olan Gerçeğin Peşinde programında tartışılacak.

Zeynel Lüle'nin sunduğu programda 

  • TKP Genek Sekreteri Kemal Okuyan
  • Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürol Ayan
  • Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım
  • Artıbir Araştırma Başkanı Hüseyin Çalışkaner
  • Gazeteci Serdar Cebe

konuk olacak. Program saat 21.00'de Tele 1'de yayınlanacak.