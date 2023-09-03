Sığınmacı çocuklarından oluşan Güney Sudan takımı olimpiyatlara gitmeye hak kazandı

Güney Sudan'ın milli basketbol takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'ndaki performansıyla olimpiyatlarda oynamaya hak kazandı.

Dün Filipinler başkenti Manila'da oynanan karşılaşmada Angola'yı 101-78 mağlup eden Güney Sudan, Paris'te düzenlenecek 2024 olimpiyatlarına doğrudan katılma hakkı elde etti.

"Parlak Yıldızlar" lakaplı takımın koçu Royal Ivey, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, çok çalışarak elde ettikleri başarıyı hak ettiklerini söyledi.

Afrika elemelerinde büyük başarı göstererek Dünya Kupası'na katılan Güney Sudan, grup aşamasında Sırbistan, Porto Riko ve Çin'le eşleşti. Güney Sudan, grup aşamasında Porto Riko'yu 101-96, Çin'i de 86-69 mağlup etmeyi başardı. Sırbistan'a 115-83 mağlup olan takım, klasifikasyon turuna kaldı.

Federasyon Başkanı Luol Deng: Eski NBA yıldızı, şimdi halk kahramanı

Güney Sudan Basketbol Federasyonu'nun başında, NBA ekiplerinden Chicago Bulls'un eski yıldızlarından Luol Deng bulunuyor. Kapalı basketbol salonunun dahi olmadığı ülkede basketbol takımını bu aşamaya kadar getiren Deng, ülkede bir halk kahramanı olarak görülüyor.

Eski NBA All-Star oyuncusu, 2021 yılında milli takım koçluğuna gelerek, sığınmacılardan oluşan bir takım kurmuş ve Afrika ve Dünya Şampiyonası'na katılma mücadelesi göstermişti. Takımın bugünkü koçuysa yine eski bir NBA yıldızı olan ve bugün NBA takımı Houston Rockets'ın yardımcı koçluğunu yapan Royal Ivey.

'Basketboldan fazlası'

'Parlak Yıldızlar' taraftarları, Dünya Kupası'nda "basketboldan fazlası" yazılı bayraklar taşıyarak, ülkede süren çatışmalara karşı barış ve birlik çağrısı yaptı.

2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan'da yaşanan iç savaştan dolayı 4 milyondan fazla kişi şiddet ve kıtlıktan yaşamını yitirmişti.

Milli takım, Dünya Kupası'ndaki başarının ardından ülkede coşkuyla karşılandı.

Sığınmacı ailelerin çocukları

Takımı olimpiyatlara katılma başarısı gösteren federasyon başkanı Deng'in ailesi, çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalıp İngiltere'ye yerleşmişti.

Takımın bugünkü oyuncuları da sığınmacı ailelerden geliyor. NBA'de forma giyen milli oyuncu Wenyen Gabriel'in ailesi, kendisi 2 haftalıkken Mısır'a kaçmış, ardından İngiltere'nin Manchester kentine gitmişti. Gabriel, Angola maçında 15 sayı ve 10 ribauntla maçın yıldızlarından oldu.

Aynı maçta 17 sayı atan Nuni Omot da, Kenya'da Sudanlı mülteciler kampında dünyaya geldi. Daha sonra Minnesota'ya yerleşen Omot, geçtiğimiz sezon NBA G Ligi'nde oynadı.

Karşılaşmada 3 sayı atan Kacuol Jok, babası ve büyükbabası iç savaşta öldükten sonra ailesiyle birlikte Uganda'ya gitmişti. Sonrasında ABD'ye yerleşen Jok, Iowa Üniversitesi'nde forma giymişti.

Takımın genç yıldızı olan 16 yaşındaki Khaman Maluach da Uganda'da yaşamış bir sığınmacı aileden geliyor. Senegal'deki NBA Afrika Akademisi'nde keşfedilen Maluach'ın, NBA'nin gelecek yıldızlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takımdaki oyuncuların birçoğu da bugün ABD, Avustralya ve Kanada'da yaşıyor.