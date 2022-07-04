Sigaraya zam

Aybaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı zamlı listelere göre Philip Morris grubu en ucuz sigara 27,50 lira olurken en pahalı sigara ise 31,50 lira oldu.

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının akabinde, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşanmıştı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 29,50 TL olarak belirlenmişti.

4 Temmuz 2022'den itibaren 2 TL'lik bir artış daha yaşayan sigara fiyatlarıyla birlikte en ucuz sigara 27.50 TL olurken; en pahalı sigara 31.50 TL oldu.

JTI grubunun da yeni fiyatları açıklanmıştı

Japan Tobacco International'a ait sigaraların paketlerine 2 lira zam gelirken en ucuz sigara 27,5 lira olmuştu.

JTİ ürünlerinin fiyatları zamla şöyle oldu: