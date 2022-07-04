Sigaraya zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris ve BAT grubu sigaralara 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Aybaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı zamlı listelere göre Philip Morris grubu en ucuz sigara 27,50 lira olurken en pahalı sigara ise 31,50 lira oldu.

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının akabinde, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşanmıştı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 29,50 TL olarak belirlenmişti.

4 Temmuz 2022'den itibaren 2 TL'lik bir artış daha yaşayan sigara fiyatlarıyla birlikte en ucuz sigara 27.50 TL olurken; en pahalı sigara 31.50 TL oldu.

JTI grubunun da yeni fiyatları açıklanmıştı

Japan Tobacco International'a ait sigaraların paketlerine 2 lira zam gelirken en ucuz sigara 27,5 lira olmuştu.

JTİ ürünlerinin fiyatları zamla şöyle oldu:

  • Winston Slender: 28 lira
  • Winston Dark Blue & Deep Blue: 28 lira
  • Winston: 29 lira
  • Winston Xsence: 30 lira
  • Camel Slender: 27,5 lira
  • Camel: 28 lira
  • LD: 27,5 lira
  • Monte Carlo: 27,5 lira